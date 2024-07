Energia elettrica | cosa vuol dire Servizio a Tutele Graduali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il termine “”, conosciuto più semplicemente come STG, è diventato estremamente popolare a partire dal 1° luglio 2024. Questa data coincide infatti con la fine del mercato tutelato dell’per i clienti domestici, ad eccezione dei clienti vulnerabili In questo articolo analizziamo come è cambiata la situazione relativa alla luce a partire dal 1° luglio 2024 e approfondiamo meglio il concetto di: cos’è, come funziona e a chi è destinato. Fine del mercato tutelato luce:sapere Fino al 30 giugno 2024 tutti i clienti domestici avevano diritto ad accedere aldi fornitura dell’elettricità denominato “di Maggior Tutela”, con condizioni economiche e contrattuali definite e aggiornate trimestralmente da ARERA (Autorità di Regolazione perReti e Ambiente).