Dall’Olanda a Montese solo andata L’ex pilota | Posti da sogno resto E il club del ruzzolone lo ’arruola’

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il lancio delfa proseliti anche oltre frontiera. Pochi giorni fa, sulle piste di Bago a, ha fatto il battesimo di questo sport Pelle Van Der Lee, arrivato, intenzionato a stabilirsi in Appennino. Massimiliano Baroni gli ha impartito le prime lezioni di tecnica sul campo, altri lo hanno infarcito di teoria. In serata ha fatto alcuni lanci di buon livello. Il tutto sotto lo sguardo della moglie incuriosita nel vedere uomini di tutte le età divertirsi a lanciare un disco di legno per poi poter conquistare una coppa di metallo o una medaglia.