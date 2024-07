Batman | Caped Crusader la recensione – Un cavaliere oscuro vintage

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 29 luglio 2024) Poteva essere un sequel, o addirittura un prequel, ma Bruce Timm aveva ancora una storia da raccontare.ripropone la storia del famoso giustiziere notturno, in una Gotham versione anni 30/40, dove il crimine e la corruzione sono all’ordine del giorno. Bruce Wayne, alterna la sua doppia identità in funzione della giustizia: di giorno miliardario e filantropo e di notte giudice ed esecutore. In questa lotta, al netto del suo fido maggiordomo Alfred, è dannatamente solo contro tutti. Anche il sistema giudiziario lo vede come un vigilante non autorizzato, e l’epoca del batsegnale sembra ancora molto lontana. 10 episodi in cui, in qualche modo, abbiamo modo di (ri)conoscere alcuni vecchi e nuovi volti dell’universo creato da Bob Kane e mille Finger , scoprendo anche alcuni aspetti dei villain non tanto noti alla luce del sole.