Ballando con le Stelle 19 nel cast anche un famoso gruppo italiano | l’inaspettato colpo di scena!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 29 luglio 2024) La pagina ufficiale social dicon lecontinua ad annunciare a sorpresa i numerosi personaggi che prenderanno parte aldella prossima edizione del programma. Ormai manca sempre meno al via di questa diciannovesima stagione del talent show di Milly Carlucci e in molti sono sempre più curiosi di conoscere coloro che saranno i protagonisti assoluti. In questi giorni infatti il profilo social dicon lesta pubblicando i video, annunciando così chi prenderà parte al. Tra questi Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Massimiliano Ossini. Poi ancora Federica Pellegrini e proprio questa mattina è stato annunciata la presenza del grandissimo Alain Friedman. Ma il programma continua a sorprendere e così a sorpresa, pochi istanti fa è stato annunciatoquello che sarà il sesto concorrente.