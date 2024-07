Amichevoli Roma precampionato 2024 2025 | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il, ile glidelledella, valevoli per il. Gli uomini di Daniele De Rossi, dopo la grande cavalcata dello scorso anno che non è servita per agguantare la qualificazione in Champions League, sono pronti a ripartire per un nuovo campionato. Questa volta l’ex capitan futuro sarà alla guida della squadra giallorossa sin dall’inizio e potrà provare a dare sin da subito l’assalto alla qualificazione nella massima competizione europea. Prima di iniziare la stagione con gli impegni ufficiali, ecco il, ile glidi tutte leche disputerà la. LEDI TUTTE LE SQUADREMercoledì 17 luglio-Latina 6-1 (21? Capanni, 28? rig. Dybala, 29? rig.