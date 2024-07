Allarme bomba a Lodi valigia abbandonata vicino alla ferrovia | treni fermi e artificieri al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – Circolazione interrotta e disagi per i pendolari del lunedì: nessun problema alle infrastrutture o bug informatici ma un trolley abbandonato è bastato a creare il caos lungo la linea Milano – Bologna. In via Piermarini aunasospetta è stata trovataper strada da un passante a ridosso della linearia e di fianco a una cabina di decompressione del gas metano. L'uomo, dopo aver visto il trolley abbandonato ha allertato immediatamente le forze dell'ordine e glistanno arrivando sul posto. Per questo motivo, precauzionalmente è stata subito interrotta la circolazione deilungo la linea Milano-Bologna daa Piacenza.