Alessia Mesiano – Kellie Harrington oggi in tv boxe femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Alle 15:46 di, lunedì 29 luglio,cercherà l’impresa contro la campionessa olimpica in caricaagli ottavi di finale del tabellone dei 60kg del torneo dialledi. Tre round per la verità in una rassegna a cinque cerchi che finora ha riservato molte delusioni alla spedizione azzurra. Aspettando Irma Testa e Angela Carini,è l’unica ad aver superato il turno. Eliminate invece Giordana Sorrentino e Sirine Charaabi, proprio come Salvatore Cavallaro e persino la punta di diamante, Abbes Mouhiidine. Adesso c’è un esame durissimo per, che nel palmares può vantare un oro mondiale nel 2016 ad Astana, ma anche un bronzo mondiale nel 2014 (Jeju) e 2022 (Istambul) ed europeo nel 2014 (Bucarest). L’azzurra è la prima a sapere di avere una montagna da scalare, ma la fiducia non manca.