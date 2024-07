Adolescenti alla prova Dai viaggi alla musica | Realizzeranno i sogni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Riusciranno a realizzare i loro "", daiall’estero, con il sostegno e all’accompagnamento di particolari “tutor“ e grazie agli spazi messi a disposizione dal Comune. Sono ragazzi che hanno tra i 14 e i 18 anni e il progetto “100idee“ è finanziato e sostenuto al 50 % dal Comune di Milano con fondi del Piano Infanzia e adolescenza e per il restante da Impresa sociale Con i Bambini per un totale di 840 mila euro. Fra i partner: cheFare, Comunità del Giambellino, Comunità Nuova, Fondazione Aquilone, Magma Impresa Sociale. Chiaramente lo scopo e di intercettare giovani con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da povertà educativa. Sono 47 le proposte presentate e circa due terzi provengono da gruppi afferenti ad uno spazio aggregativo della città come i Centri di Aggregazione Giovanile e i Centri Diurni.