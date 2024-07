A che ora è la finale di Ceccon? 100 dorso nuoto Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Grande attesa per Thomas, protagonista delladei 100maschili alledi. L’azzurro, già bronzo nella staffetta 4×100 stile libero, è uno dei principali favoriti dopo aver centrato il secondo tempo di qualificazione in semi. Il classe 2001 vuole migliorare il quarto posto di Tokyo 2020, ma soprattutto punta a ripetere l’oro dei Mondiali 2022 quando fissò anche il record del mondo. Il principale avversario potrebbe essere il cinese Jiayu Xu, che ha fatto registrare il miglior tempo in semi. Occhio anche all’idolo di casa Ndoye-Brouard, oltre al greco Christou e allo statunitense Murphy. Ma a che ora sarà ladei 100 metrimaschili? L’atto conclusivo è in programma alle 21:22 di stasera, lunedì 29 luglio. Sportface.