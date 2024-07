Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024)DEL 28 LUGLIOORE 07.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAMA PASSIAMO AGLI EVENTI NELLA GIORNATA DI OGGI IL RALLY DICAPITALE, CHE PERCORRERA LE STRADE DEL FRUSINATE SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA-FRASCATI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PERTANO SONO ATTIVE CORSE CON BUS PER I COLLEGAMENTI REGIONALI TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE in chiusura un messaggio di sicurezza stradale Servizio fornito da Astral