Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 07:30 (Di domenica 28 luglio 2024) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 07.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione MA PASSIAMO AGLI EVENTI NELLA GIORNATA DI OGGI IL RALLY DI Roma CAPITALE, CHE PERCORRERA LE STRADE DEL FRUSINATE SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA Viabilità, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA Roma-FRASCATI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PERTANO SONO ATTIVE CORSE CON BUS PER I COLLEGAMENTI REGIONALI TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE in chiusura un messaggio di sicurezza stradale Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 19. 15 SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA ROMA-TARQUINIA DISAGI PER UN INCENDIO ATTENZIONE AL FUMO IN CARREGGIATA CHE RIDUCE LA VISABILITÀ SIAMO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA SULLA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO, LA CIRCOLAZIONE È REGOLARE IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ANCHE QUI RIMOSSO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA SCAFA, IN DIREZIONE AEROPORTO PER GLI EVENTI ACCESA COMPETIZIONE E ADRENALINA QUESTI GLI INGREDIENTI DEL RALLY DI ROMA CAPITALE, CHE SI CONCLUDERÀ DOMANI, DOMENICA 28 LUGLIO CON L’ARRIVO FIUGGI A PARTIRE DALLE 17. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 18:30 - VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 18. 45 E LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 18. 45 MENTRE LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 18. 00 È CANCELLATA LUNEDÌ 29 LUGLIO LA CORA FORMIA-PONZA È POSTICIPATA ALLE 06. 15 È POSTICIPATA ALLE ORE 07. 00 È CANCELLATA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 17. 45 MENTRE LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 18. 00 È CANCELLATA INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA-FRASCATI I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PERTANO SONO ATTIVE CORSE CON BUS PER I COLLEGAMENTI REGIONALI TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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