Vela | inizio contratto per Germani-Bertuzzi alle Olimpiadi Ma la gara è aperta

(Di domenica 28 luglio 2024) Unper Janae Giorgiadi Parigi 2024. Le azzurre della, specialiste nel 49erFx, hanno infatti terminato la prima giornata di competizioni al dodicesimo posto, rendendosi artefici di tre regate dalla modalità diesel. Il binomio italiano infatti, fronteggiando una giornata con poco vento, ha chiuso la prova inaugurale in dodicesima posizione, raddrizzando poi il tiro nella seconda, chiudendo in nona casella, stesso piazzamento raggiunto anche nella terza e ultima regata. In virtù di quanto espresso sull’acqua, Jana e Giorgia hanno ottenuto quindi 30 punti totali (18 netti). Ma i giochi sono ancora apertissimi.