Tragica carambola finisce fuori strada e muore giovanissimo

(Di domenica 28 luglio 2024) Casorezzo (Milano) – Un tragico incidentele è avvenuto la scorsa notte intorno alle 4, lungo la provinciale 149 che collega Casorezzo a Parabiago, causando la morte di un giovane di 23 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua auto che si è ribaltata più volte, uscendo di. Il giovane è deceduto sul colpo, mentre altri due ragazzi che viaggiavano con lui sono rimasti feriti. Uno dei due è in gravi condizioni e sono stati entrambi trasportati d’urgenza al Policlinico di Milano e all’Humanitas di Rozzano. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Legnano per gestire l’emergenza e avviare le indagini. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.