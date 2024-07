Tennis Errani Paolini | il debutto alle Olimpiadi slitta a domani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Non debutteranno neanche oggi Sarae Jasmine. L’esordio delle teste di serie numero 3 del tabellone di doppio femminile: il programma odierno, che includeva quasi tutti i match di ieri, rimandati per pioggia, specie su alcuni campi era particolarmente ingolfata, quindi dei matchno alla giornata di lunedì. Erano programmati una serie di primi turni dei doppi femminili e l’unico a svolgersi è stato quello tra Begu/Niculescu e Hsieh/Tsao. Il tentativo invece è quello di provare a finire i doppi maschili: sul Campo 9, in cui erano previsteed, Bolelli e Vavassori non cominceranno prima delle 20.30, quindi l’inizio di alcuni doppi tra cui quello delle azzurre sarebbe stato in tarda serata.