Roma ufficiale l’acquisto di Samuel Dahl | cifre e dettagli

(Di domenica 28 luglio 2024) Laha ufficializzato “a titolo definitivo didal Djurgarden“. Il calciatore arriva dallo Djugardens per 4 milioni di ero più bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore del club svedese. “Terzino sinistro, classe 2003,ha già esordito con la nazionale maggiore della Svezia, dopo aver seguito la lunga trafila nelle selezioni under. In maglia giallorossa, indosserà la maglia numero 26. Sarà il tredicesimo svedese della storia ad indossare la maglia della. Benvenuto a!“, si legge nel comunicato della. L'articolodiCalcioWeb.