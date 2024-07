Re Carlo è pronto alle lunghe vacanze con Camilla

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 28 luglio 2024) ReIII e la regina consorte, secondo quanto riferito, quest’anno trascorreranno una lunga vacanza estiva in Scozia. La coppia seguirà così una tradizione reale che già esisteva in passato con la sua defunta madre, la regina Elisabetta II. La monarca trascorreva diverse settimane ogni anno nella sua tenuta di Balmoral nelle Highlands. Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, il Re èa riprendere una tradizione reale un tempo adottata da sua madre. La scorsa estate è stata la prima che reIII e la reginahanno trascorso da regnanti. Il Sovrano, però, ha deciso di trascorrere poche settimane lontano da Londra e di ridurre i giorni di vacanza.