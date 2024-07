Orrore a Crotone ucciso da uno sciame di vespe in spiaggia | difficile anche il recupero del cadavere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Una tragedia agghiacciante: un uomo di 47 anni, di nazionalità ucraina, è morto aa seguito di uno shock anafilattico causato dalle punture di unodiche lo hanno assaltato mentre si godeva una giornata al mare. L'uomo infatti si trovava sullalibera nella zona sud della città quando è stato improvvisamente assalito dagli insetti, che sono fuoriusciti da un nido situato nella vegetazione che circonda la. Consapevole della sua allergia alle punture di insetto, ha tentato di scappare lanciandosi in acqua, ma purtroppo non è riuscito a salvarsi. Ildel corpo è stato particolarmentea causa della presenza aggressiva delle, che hanno puntoi primi soccorritori. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso, che era pronto al porto di, non è stato possibile salvare l'uomo.