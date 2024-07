Nuoto Federica Pellegrini e il vuoto mai colmato dall’Italia nei 200 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Una sensazione strana.ha trascorso ore piacevoli e intense a Casa Italia, ricordando quanto fatto nelle sue cinque partecipazioni olimpiche, da Atene 2004 a Tokyo 2020 (2021). Un percorso non semplice in cui l’azzurra ha saputo imporsi a livello internazionale per competitività e longevità. Nei fatti, questi Giochi di Parigi sono i primi senza la campionessa di Spinea. Un’assenza pesante soprattutto per il fatto che nella sua gara, i 200 stile libero, ci sia un buco molto profondo. Una situazione probabilmente frutto anche della grandezza di. Al cospetto di una fuoriclasse del genere, nel nostro Paese si è generato un meccanismo che aveva spiegato molto bene il collega del Corriere dello Sport, Paolo De Laurentiis ai microfoni di OA Sport.