Napoli il sindaco di Castel di Sangro svela i festeggiamenti per il compleanno di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) Angelo Caruso,didi, ha annunciato come festeggerà Antonioil suo prossimo. Ildi Antoniodomani giocherà contro gli albanesi dell’Egnatia. Questa gara, di fatto, è fondamentale per il tecnico pugliese, visto che la gara di Coppa Italia contro il Modena è sempre più vicina. I partenopei, infatti, esordiranno ufficialmente nella stagione 2024/25 sabato 10 agosto contro il team emiliano. Tuttavia, in attesa sia delle prossime amichevoli che della gara contro il Modena, Angelo Caruso (didi) hato come Antoniofesteggerà il suo