LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia il torneo del fioretto femminile

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.35 La brasiliana parte meglio in quest’assalto salendo velocemente 3-0. Non si fa attendere la reazione di Catantan che restituisce il parziale e ristabilisce la parità. 09.32to il day 2! 09.31 Entrano in pedana le atlete dei due incontri dei trentaduesimi. 09.28 Questi i due match che apriranno la seconda giornata di. Attenzione principale sulla sfida tra la filippina Cantantan e la brasiliana Pistoia: da questo assalto uscirà l’avversaria di Errigo. PHI CATANTAN SK – BRA PISTOIA M : pista blu POL JELINSKA M – MAR ZAKARANI Y : pista rossa 09.25 Alle 10.00 inizierà ildella spada maschile con tre partite dei trentaduesimi. Anche in questo tabellone tutti gli azzurri (Davide Di Veroli, Federico Vismara ed Andrea Santarelli) sono già ai sedicesimi di finale che scatteranno alle 12.25 circa.