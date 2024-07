LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Odette Giuffrida in semifinale dalle 16 00

Leggi tutta la notizia su oasport

13.30 La nostra si chiude qui per il momento, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento alle 16.00 per le semifinali e le finali della seconda giornata del ai Giochi Olimpici di 2024. 13.29 Purtroppo Matteo Piras non è riuscito nell'obiettivo di arrivare ai quarti di finale. L'atleta torinese, dopo un esordio positivo al primo turno con il peruviano Postigos, si è arreso al serbo Buncic agli ottavi di finale. Ci sarà quindi la sola per i colori azzurri al via del final block che avrà inizio a partire ore 16.00. 13.27 Mattinata agrodolce per l'Italia. La nota lieta della formazione azzurra è rappresentata da. La 29enne romana si è qualificata per le semifinali dei -52 kg femminili, eliminando dapprima l'americana Angelica Delgado poi la magiara Reka Pupp.