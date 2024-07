LIVE Cocciaretto-Shnaider 2-6 1-2 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | la russa sempre avanti ma l’azzurra prova a riprendersi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2ANCORA. Questa volta chiude il game con servizio e super dritto. 40-30 Sbaglia la risposta. 30-30 Bellissima la smorzata di, che fa da seguito al punto precedentemente vinto dalla. 15-15 Nessuna delle due riesce a infilare due punti di fila in apertura di game. 1-1REAGISCE VINCENDO UN GAME DOPO DIVERSO TEMPO. Ora proverà a battagliare in questa frazione di match. 40-30 Bene al servizio. 30-30 Fa male la potenza dida fondo campo: ottiene il punto. 30-15 Eccola l’accelerazione di, che trova un bel punto! 15-15 Un punto a testa in questo game di servizio delicatissimo per Elisabetta. 0-1CHE TIENE IL SERVIZIO ANCHE IN APERTURA DI QUESTO SECONDO SET.