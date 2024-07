LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | è il momento del doppio pesi leggeri maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:01 Ultima ora di questa seconda mattinata che prosegue con le batterie del. Italia presenta nella heat numero 2, questa la startlist della numero 1: Francia Argentina Spagna Svizzera Giappone Messico 11:58 Bellissimo duello tra le oceaniche e le padrone di casa, con le neozelandesi Cox e Kiddle che tagliano il traguardo in prima posizione con il tempo di 7:02.25. Semifinale dunque per Nuova Zelanda e Francia. 11:55 Passaggio ai mille metri con Francia e Nuova Zelanda praticamente appaiate. Primi due equipaggi che iniziano ad accumulare un importante margine nei confronti delle avversarie. 11:51 Tocca alla terza ed ultima batteria delfemminile. Questo l’elenco partenti: Cina Canada Francia Nuova Zelanda Polonia 11:48 Dominio totale di Van Groningen e Cozmiuc.