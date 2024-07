L’afa mette a dura prova l’ospedale picchi di 220 pazienti al giorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Empoli, 28 luglio 2024 – Arrivano al pronto soccorso disidratati, in affanno, accusano malessere, affaticamento e stanchezza. Sono soprattutto anziani (ma non solo) a chiedere aiuto: l’ondata di caldo anomalo che anche a Empoli sfiora le punte dei 40 gradi travolge fino a togliere il fiato. Un’afa terribile che stando aanche il pronto soccorso del San Giuseppe dove gli accessi sono aumentati in modo significativo. Il trend era in crescita già dall’inizio dell’anno quando – riferiscono dal pronto soccorso diretto dalla dottoressa Paola Bartalucci – si era registrato un aumento di accessi. Una crescita il cui 50% si è concentrato nei mesi di maggio, giugno e metà di luglio, i periodi appunto più caldi dell’anno. Ma veniamo ai numeri.