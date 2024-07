Judo Matteo Piras supera un turno e poi si ferma agli ottavi nei -66 kg alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Si interrompedi finale il cammino dinel tabellone della categoria -66 kg diai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi, il 30enne piemontese non è riuscito a centrare l’obiettivo minimo del ripescaggio (garantito in caso di sconfitta ai quarti) cedendo il passo all’outsider serbo Strahinja Buncic e perdendo dunque una buona occasione per giocarsi una meda. L’azzurro, n.8 del seeding dopo aver raccolto un doppio quinto posto in stagione tra Europei e Mondiali, si era sbarazzato al primodell’abbordabile peruviano Juan Postigos per ippon (due waza-ari) in 2’43” facendosi sorprendere poi da un avversario insidioso e in fiducia, che aveva regolato nelpreliminare il forte azero Yashar Najafov.