Il Carnevale ha ‘’invaso’’ la Pineta

(Di domenica 28 luglio 2024) Viareggio, 28 luglio – L’atmosfera deldi Viareggio ha invaso ladi Ponente con una sfilata straordinaria delle mascherate in gruppo e delle maschere isolate dell’edizione 2024. Mentre questa sera (domenica 28 luglio) dalle ore 21 il palcoscenico del Teatro Estate, al centro del parco cittadino, accoglie tutti i bambini che sono stati protagonisti de “L’inCanto dei Rioni”; il Festival canoro dedicato ai Rioni di Viareggio che, lo scorso gennaio, ha visto i bambini interpretare brani inediti, composti per raccontare storie, maschere, tradizioni dei Rioni e cover di canzoni celebri del repertorio musicalesco. A presentare Daniele Maffei, speaker del, ospite Fabrizio Longobardi, in arte “Il Solito Dandy”. L’ultima volta che ilriempì di colori, musica e cartapesta ladi Ponente di Viareggio fu il 14 e 15 agosto 1927.