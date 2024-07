Franck Thilliez | Il thriller è trasgressione Ma la paura fa bene | insegna a sopravvivere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Un criminologo determinato a indagare sull’uccisione brutale della figlia, una tribù indigena che vuole vendetta, una donna figlia di una madre innu e di un padre bianco costretta a fare i conti con i demoni del passato. Tutto accade negli asfissianti confini di una cittadina isolata del Québec, nel grande nord canadese. Norferville (Fazi Editore, traduzione di Daniela De Lorenzo): “Un universo di bestie feroci, di solitudine e di ghiaccio, in cui il pericolo poteva sopraggiungere da dove meno te lo aspettavi, persino dall’aria”. È il nuovodel maestro francese. Ingegnere informatico e scrittore, classe 1973; i suoi libri hanno venduto un totale di dieci milioni di copie. Nel 2023, è stato l’autore dipiù acquistato in Francia nonché il quinto in assoluto.