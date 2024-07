FOTO Lupi ancora in rodaggio buoni spunti contro il Crotone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la marcia di avvicinamento dell’US Avellino 1912 alla stagione 2024/2025. Dopo aver chiuso il ritiro di San Gregorio Magno, la squadra di Michele Pazienza ha affrontato tra le mura amiche del Partenio-Lombardi ilin occasione del secondo “Memorial Sandro Criscitiello“. Test probante per iche hanno affrontato una squadra di pari livello. Ad avere la meglio – dopo la lotteria dei calci di rigore – è stata la formazione pitagorica. A premiare i pitagorici di Emilio Longo il sindaco di Avellino, Laura Nargi alla sua seconda uscita ufficiale. Miglior giocatore di serata, Michele D’Ausilio. Nel complesso, pur essendo calcio estivo, diversi sono stati gligiusti su cui lavorare. Martedì si torna a lavora con la settimana tipo, domenica (ore 20:45) in casa arriva la Juve Stabia in occasione della Coppa Italia Frecciarossa.