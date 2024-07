Domo passa alla famiglia Guzzini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) La società "" di Saltara cambia strada e proprietà. Ma non prende la via dei fondi di investimento e nemmeno va a finire in mano a gruppi cinesi, come è capitato ad altre aziende della provincia che operano nell’ambito delle produzione delle pentole e degli accessori per la casa. Perché il proprietario del 50 per cento della società, Maurizio Mezzanotti, che fa anche parte della Giunta di Fossombrone guidata da Massimo Berloni, ha messo in piedi una operazione un po’ più complessa. Il socio fondatore, il pesarese Marcello Del Prete, ha ceduto il proprio 50 per cento ai Fratelli, una delle grandi famiglie marchigiane, con sede a Recanati, mentre Mezzanotti ha ceduto una parte delle proprie quote, pari al 14 per cento.