Cosa sappiamo sulla cipria viola il trend Tik Tok del momento

(Di domenica 28 luglio 2024) Laè uno degli step più importanti del make-up. Nonostante la moda delsia la glass skin, o la base glow (statement fondamentale della clean girl), opacizzare il viso è fondamentale soprattutto ora, con la bella stagione. E in questo ci viene incontro lacolorata: la più virale delè quella, di cui le pagine dei Per te degli appassionati beauty si stanno riempendo. Ma perché colorata, ma soprattutto? Ci sono alcuni motivi per cui possiamo optare per una soluzione colorata per opacizzare il nostro make-up e fare una base perfetta, a prova di agosto. Perché usare una? Lacolorata è importante per un semplice motivo: così come fondotinta e correttore, serve ad andare a neutralizzare discromie e imperfezioni. Seguendo dunque la ruota dei colori, arancione neutralizza il, verde neutralizza il rosso, e così via.