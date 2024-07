60 milioni e lascia la Juve | cessione pesantissima

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 28 luglio 2024) Calciomercatontus, un’offerta da 60di euro metterebbe in crisi Giuntoli. Lapotrebbe essereLantus è stata forse quella che in questa prima fase di calciomercato si è mossa meglio di tutte le altre. Ha preso quattro giocatori, sta per chiudere per Todibo e ha fatto una prima offerta per Koopmeiners. Insomma, fino al momento Cristiano Giuntoli è stato scatenato. Motta (Lapresse) – Ilveggente.itHa fatto anche delle cessioni, ovviamente. Non solo per abbassare il prezzo di Douglas Luiz, ma anche per finanziare tutto il resto. Sono andati via Soulé e Huijsen, il primo destinazione Roma il secondo in Premier League, al Bournemouth, e di addii ce ne potrebbero essere anche altri nel corso dei prossimi giorni.