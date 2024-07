Via Appia Cerreto FdI | da oggi patrimonio UNESCO Grazie governo Meloni e Sangiuliano per sostegno candidatura

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 27 luglio 2024) Caserta. “Dala Viaentra a far parte delMondiale dell’ Umanità, la Regina Viarum che dall’Antica portava a Capua e poi successivamente a Brindisi, autentica prima porta d’ Oriente al mondo, è il sessantesimo sitoin Italia. Ringrazio da campano il Ministro Gennaroe ilche ha fortemente sostenuto questache rappresenta, con il riconoscimento ufficiale, una grande vittoria per l’ Italia e ci consente di valorizzare i percorsi antichi come la viache sono come musei a cielo aperto ricchi di tradizioni identitarie che meritano di essere conosciute e valorizzate.” – Lo ha dichiarato il deputato campano Marco, capogruppo in Commissione Agricoltura per Fratelli d’Italia.