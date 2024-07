Tiro a segno | il CT Fent sulla gara di Gambaro Sollazzo alle Olimpiadi | Danilo ha pagato la tensione dell’esordio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) BarbaraDennissi sono dovuti accontentare della diciassettesima moneta nella carabina 10 m a squadre miste, segmento che ha aperto la prima giornata delledi Parigi 2024 per ciò che concerne il. Una prestazione non facile quella degli azzurri, contrassegnata (come già rivelato nella nostra analisi) da una discrepanza di continuità tra i due tiratori. A spiegare nel dettaglio quanto successo nel poligono di Châteauroux è stato il Commissario Tecnico della carabina Giuseppe: Laè stata di altissimo livello, come ci immaginavamo – ha dettonelle parole raccolte dalla UITS -. La Germania e le squadre asiatiche hanno mostrato tutto il loro potenziale. Lasi è sentita un po’ per tutti: chi l’ha gestita meglio è riuscito a qualificarsifinali per le medaglie.