Sono il sindaco aiutami Si finge Agnelli e tenta la truffa con il cellulare

(Di sabato 27 luglio 2024) Castiglion Fiorentino (Firenze), 27 luglio 2024 – “CiaoMario". È questo il primo messaggio che è arrivato su Whatsapp a Maurizio Cencini, proprietario dell’agenzia Snaitech di Castiglion Fiorentino. La fotografia è quella deldella città Mario, il nome recita: Dott. Mario. Nulla di sospetto. Poi, la richiesta: quella di ricaricare il proprio conto gioco online per poter scommettere. "In tutte le agenzie puoi ricaricare il conto come la ricarica del", spiega Cencini. Infine, la promessa che avrebbe restituito tutti i soldi mandando un bonifico al gestore, "soldi che non sarebbero mai arrivati", commenta.