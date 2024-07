Riapre la passerella | Caso strumentalizzato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024)ciclopedonale sul canale Collettore in Località Ponticelli. Lo annuncia il sindaco Del Grande. Sulla struttura era stato imposto il divieto di transito pedonale il 6 giugno scorso a seguito della segnalazione da parte di un cittadino, che di passaggio con mezzo ciclomotore, aveva udito un grosso rumore metallico attribuibile alla,chiedendo l’intervento dei vigili del Fuoco. Oltre a loro, intervennero polizia municipale e protezione civile. I vigili del fuoco avevano disposto la chiusura preventiva per motivi di sicurezza pubblica, nonostante che, dal sopralluogo non fosse stata rilevata alcuna anomalia alla struttura, confermata dal successivo verbale degli stessi.