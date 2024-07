Raoul Bova il sogno infranto dal padre che ha cambiato il suo destino | Il cinema mi ha salvato

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 27 luglio 2024), ildalche hail suo: "Ilmi ha" Avete mai sentito parlare di momenti di svolta nella vita di una star? Ecco la storia di, tra piscina e riflettori., simbolo del grande schermo italiano, si è lasciato andare a confessioni inaspettate sul suo passato durante il Festival delMarateale, tenutosi nella pittoresca Basilicata. La bella sorpresa per noi fan? Sapere che presto potremo ammirarlo in nuove avventure sia su Netflix che su Rai 1. Ma non è tutto:ha rivelato che ilè stato, per lui, come una zattera in un mare in tempesta, un rifugio durante un periodo burrascoso della sua vita.