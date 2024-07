Pulisic da 10 con Fonseca? Come può cambiare il Milan|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 luglio 2024) 2024-07-27 12:30:00 Fermi tutti! TANTA QUALITA’ L’arrivo di Alvaro Moratarifinitore cambierà sicuramente la struttura offensiva rossonera e con unrinnovato da trequartista, il Milan mette le marce alte e rispecchia la filosofia condivisa dallo staff tecnico e dal board societario: dominio, pressing alto e calcio dinamico. Se Morata,dicevamo, sarà il rifinitore della manovra (in attesa di un altro bomber dal mercato) esarà dirottato in mezzo al campo, Leao potrà dare ancora più estro e fantasia al suo gioco, avendo la possibilità di dialogare con lo statunitense e di dare – ancor meno – punti di riferimento alle retroguardie avversarie: partendo largo, venendo in mezzo al campo, puntando, dribblando, arrivando maggiormente alla fase conclusiva, c’è un’infinità di opzioni che il Milan può studiare per sorprendere le compagini che affronterà.