Padel l’Italia vola in finale agli Europei | ora lo scoglio Spagna

(Di sabato 27 luglio 2024) Cari, 26 luglio 2024 – Il movimentoistico italiano continua a crescere e prova a insidiare il dominio europeo ad appannaggio della. Il palcoscenico deglidi Cari ha offerto l’occasione per continuare la scalata azzurra ai vertici internazionali di uno sport che a livello amatoriale è ormai praticatissimo e con i campi praticamente sold out in ogni circolo. Entrambe le nazionali, femminile e maschile, hanno ottenuto l’accesso allacontinentale in quel di Cari, dove dal 22 al 27 luglio sono in programma gli, e se la vedranno proprio con gli iberici, autentici leader del panorama europeo e mondiale.si conferma ai vertici in Europa sia per praticanti che per risultati. Le ragazze sono inper l’oro con la, missione impossibile, ma confermano la bontà del movimento.