Oriali ai tifosi del Napoli | Entusiasmo contagioso lotteremo per ogni obiettivo – VIDEO

(Di sabato 27 luglio 2024) Gabrielepresentato nello staff dela Castel di Sangro. Promette impegno massimo e loda l’accoglienza dei. Le sue parole.definisce il suo ruolo nello staff di Conte Gabriele, nuovo membro dello staff tecnico del, si è presentato aidal palco di Castel di Sangro. L’ex calciatore dell’Inter ha chiarito il suo ruolo: Buonasera a tutti, il mister ha specificato che non faccio parte del suo staff tecnico perché ho poco o niente. Io sono il coordinatore, il ruolo più importante è la gestione di tutte le persone che lavorano attorno alla prima squadra, me la prendo più che volentieri perché so che si può costruire qualcosa di valido.