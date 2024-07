Olimpiadi doppio bronzo per l’Italia | nel nuoto con la staffetta 4×100 stile libero maschile e nella Sciabola con Samele

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Altre due medaglie a peralledi Parigi 2024. Dopo l’argento di Filippo Gannacronometro individuale di ciclismo, Luigiha conquistato il, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in tribuna al Grand Palais.finale per ill’azzurro ha battuto l’egiziano Ziad Elsissy,mondiale l’anno scorso a Milano, con il punteggio di 15-12. Dopo la vittoriaha ricevuto l’abbraccio di Mattarella. “Non potevo esimermi dall’abbracciare una persona speciale in tribuna, è una giornata che non so spiegare”, ha detto l’azzurro. “È incredibile aver preso due medaglie in dueconsecutive, non ci avrei mai pensato. Bisogna sognare in grande, ci ho creduto dalla prima all’ultima stoccata”, ha aggiuntoperanche