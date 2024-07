Olimpiadi 2024 cerimonia d’apertura Top e flop | Tamberi perde la fede 5 brividi con Céline Dion 10

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 luglio 2024) Inizio spettacolare per le. Il regista teatrale francese Thomas Jolly ha diretto unadi apertura diversa da tutte le altre. Si è svolta lungo la Senna con numerosi atleti e celebrity ad animare il percorso. A dare il via all’evento l’ex calciatore francese Zinedine Zidane, con la fiamma olimpica in mano. In un video preregistrato, si è visto il 52enne correre e zigzagare nel traffico parigino prima di consegnare la fiamma a un gruppo di bambini in metropolitana che attraversano le catacombe e raggiungono una barca. Poi l’attenzione si è spostata live sulla Senna, dove gli esponenti delle varie Nazioni hanno sfilato in barca. È la prima volta, infatti, che ladi apertura non avviene in uno stadio.