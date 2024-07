LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pellacani Bertocchi quarte oro alla Cina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito. 11.57: Si chiude qui la prima giornata per ialledi2024. Appuntamento a lunedì con la finale del sincro maschile dai 10 metri. 11.55: Le azzurre concludono al quarto posto con 293.52. Chiaraed Elenahanno fatto la loro gara e ottenuto probabilmente il massimo possibile. C’è qualche rimpianto per il secondo obbligatorio e non è poi riuscito il miracolo nell’ultimo tuffo. 11.53: Termina la finale del sincro femminile dai tre metri con l’oro delle cinesi Chang Yani e Chen Yiwen con 337.68 punti. Argento per le americane Bacon/Cook con 314.64 e bronzo per Harper/Mew Jensen (302.28). 11.52: Sono 62.10 per Chiaraed Elena. Resta il rimpianto per quest’ultima occasione avuta. Purtropponon è stata eccezionale in entrata.