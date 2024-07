LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Samele splendido bronzo nella sciabola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) 0-0 Scade il minuto e di stoccate nemmeno l'ombra. Arriva il giallo ad entrambe per mancata combattività. 21:32 Inizia la finalissima della spada individuale femminile. 21:29 Sale l'adrenalina sugli spalti del Gran Palais. Pochissimi istanti all'inizio della finale della spada femminile che vedrà in pedana la francese Auriane Mallo-Breton e la rappresentante di Hong Kong Vivian Kong. 21:24 Abbraccio tra i due finalisti che va oltre il semplice fair play. Immagini meravigliose che incarnano a pieno i valori delle. LUIGI(ITA) – ZIAD ELSISSY (EGY) 15-12. Velocissima e perfetta la stoccata vincente che regala la medaglia dial pugliese. Dopo l'argento di Tokyo 2020 arriva ildi2024. MEDAGLIAAAAAA! 14-12 SI! Arriva prima l'attacco dell'azzurro.