LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Assunta Scutto va a caccia di una medaglia nei -48!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale della prima giornata delalledi2024. Si assegneranno già oggi le prime medaglie in Francia dove saranno due gli azzurri protagonisti in pedana. Si partirà con i -48 kg donne e i -60 kg uomini con le eliminatorie dalle ore 10 per proseguire poi con ripescaggi, semifinali e finali con il programma che dovrebbe esaurirsi intorno alle ore 19.00. Per l’Italia saranno in gara Andrea Carlino al maschile eal femminile con quest’ultima che si presenterà con il n.1 del ranking sebbene senza in realtà partire con i favori del pronostico per il gradino più alto del podio. Per quanto riguarda i -48 kg infatti la più forte del mondo risponde al nome di Natsumi Tsunoda.