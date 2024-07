LIVE Inter-Las Palmas 2-0 | palo della formazione spagnola

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024)-Lasè la terza amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida il Lasallenato da Luis Miguel Carrion. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.30, si gioca allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.-LAS2-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 62? Sostituzioni: Correa, Agoumé, Fontanarosa, Kamaté, Carlos Augusto e Zielinski, dentro Frattesi, Barella, Bastoni, Dimarco, Darmian e Acerbi. 60? Sostituzione Las: fuori Marmol, l’unico che c’era dal 1?, e dentro Clemente. 58?DEL LAS! Orrore in costruzione dal basso, Josep Martinez serve corto Zielinski che si fa anticipare da Gonzalez il cui tiro finisce sul legno.