Le seconde Olimpiadi della 16enne Sky Brown

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) È finito il tempo delle mele. Adesso i giovani fanno skate, volano sulle loro tavole da surf. Desiderano il vento e l’adrenalina, le smancerie possono aspettare. Ne sa qualcosa Sky, 16 anni, una delle più giovani atlete impegnate a Parigi 2024. Giovane eppure veterana. Perché questa è già la sua seconda Olimpiade. "Non sento pressione, onestamente, avendolo già fatto a Tokyo". In Giappone aveva vinto il bronzo, ma questa volta l’obiettivo è più alto. La concorrenza è spietata. Zheng Haohao, cinese, è l'atleta più giovane in corsa, compirà 12 anni tra poche settimane. Nonostante l'età, Haohao ha gareggiato contro esperti medagliati olimpici e campioni degli X-Games. Sky fa spallucce, la competizione non la sente, non le interessa neppure, “penso solo a fare skate, ho solo voglia di mostrare ancora di più i miei nuovi trick. È semplicemente emozionante per me”.