Lawrence d' Areabia un kolossal senza tempo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024)D'ARABIA TV 2000 ore 23.30 Con Peter O'Toole, Anthony Quinn e Alec Guinness. Regia di David Lean. Produzione Gran Bretagna 1962. Durata: 3 oreLA TRAMA Durante la prima guerra mondiale, un ufficiale inglese conduce gli arabi in guerra contro i tedeschi e i turchi loro alleati. La guerra è vinta. Ma gli arabi vengono sottomessi dagli inglesi., deluso nel suo sogno, si ritirerà nell'anonimato e morirà a 40 anni in un incidente stradale. Non prima comunque di aver raccontato in un best seller la sua grande avventura. PERCHE' VEDERLO Perchè è uno dei grandidegli anni, con potenti scene spettacolari, grande regia (Lean) sceneggiatura (Robert Bolt) un cast di tutte stelle (dove emergono gli allora sconosciuti Peter O'Toole e Omar Sharif).