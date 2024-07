L’auto vola sul tir fermo nella piazzola 24enne muore sul colpo Lo schianto tremendo poi la scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Tragedia sulstrada all'alba di oggi, sabato 27 luglio. Una giovane turista di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale e un'altra persona è rimasta ferita gravemente.sulla quale viaggiavano è uscita di strada e si è schiantata contro un tir parcheggiato in unadi sosta. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118. Per la donna purtroppo non c'era più nulla da fare. L'incidente è avvenuto sulstrada del Brennero, intorno alle 6 del mattino. Le prime indagini suggeriscono che il veicolo, diretto verso Sud, abbia tamponato il tirprobabilmente a causa di undi sonno del conducente, poiché non sono coinvolti altri mezzi. La giovane è morta sul, mentre l'uomo alla guida ha riportato gravi ferite.