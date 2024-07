La Leonessa è anche dotta L’università prima in Italia per il tasso di occupabilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Università degli studi di Brescia al primo posto in, tra gli atenei medi, per. La conferma arriva dall‘edizione 2024/2025 della classifica Censis delle Universitàne, che vede l’ateneo bresciano al primo posto, tra quelli con un numero di studenti compreso tra 10mila e 20mila, percon un punteggio di 107. Tra le 17 università statali analizzate in questa graduatoria, l‘Università degli Studi di Brescia occupa l‘ottava posizione nella graduatoria degli atenei medi con un punteggio complessivo di 87,8 punti. Un traguardo importante riguarda il campo della comunicazione e servizi digitali dovedegli Studi di Brescia conquista 107 punti (+9 rispetto al 2023/2024), stabilendosi al secondo posto della classifica sempre tra gli atenei medi.