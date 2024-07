La danza come lettura del mondo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 luglio 2024) Tra ballerini e coreografi, sono 160 gli artisti internazionali che vanno in scena fino al 3 agosto alla Biennale2024 di Venezia. We Humans, Noi umani è il titolo scelto dal direttore artistico Wayne McGregor per questa edizione ricca di spunti di riflessione sul senso della coesistenza tra gli uomini. Lacontemporanea ha qualcosa da dire. In questo momento storico, forse, molto di più di certa arte e di tanta musica. Lontana dagli appetiti mercantili e dalle mode effimere, si nutre di studio assiduo, di ricerche approfondite e di sperimentazione per capire fin dove l’intelligenza del corpo può trasformarsi in linguaggio universale, in comunicazione esplicita, spesso in dialogo con la fotografia, le altre arti visive, la tecnologia.