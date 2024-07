Juventus niente allarmi ma c' è da lavorare in fretta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 luglio 2024) E’ un’amichevole di fine luglio e come tale va presa anche se prestazione e risultato della primadi Thiago Motta contro il Norimberga (seconda divisione tedesca) sono stati molto distanti dalle attese. Nessun allarme, insomma. Al giorno numero 16 di un duro ritiro estivo non si poteva vedere molto del progetto che sta nascendo e non si è visto molto. Quale principio di gioco appena accennato, perso nel vortice degli esperimenti con un campo nel primo tempo una sorta di Next Gen rinforzata da pochi potenziali titolari tra i quali Thuram che ha mostrato in un paio di strappi il motivo per cui Giuntoli ha deciso di investire 20 milioni di euro sul suo talento. Il resto è stato un allenamento nemmeno ben riuscito contro una squadra molto più avanti come condizione fisica, visto che tra una settimana entrerà nel vivo della stagione.